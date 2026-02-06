ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は6日、フィギュアスケートの団体戦が開幕する。初日ではアイスダンス・リズムダンス（RD）、ペア・ショートプログラム（SP）、女子SPが行われる。日本からはアイスダンスに吉田唄菜、森田真沙也組、ペアに三浦璃来、木原龍一組、女子に坂本花織が出場する。最初の種目アイスダンスRDは、日本時間18時1分に第1演技が開始。吉田、森田組が日本勢の先陣を切って同18時14分に滑走