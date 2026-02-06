猫の座り方に違和感が出る病気5選 猫の異変に飼い主が早めに気づくことで、病気の早期発見につながる可能性もあります。 ここでは、猫の座り方に違和感が出やすい代表的な病気を見ていきましょう。発症しやすいタイプもあるため、該当する場合は特に注意してください。 1.変形性関節症 変形性関節症は、関節の軟骨がすり減って骨が変形し、炎症を起こす病気です。加齢だけではなく、過去のケガや太りすぎによる関節への