F1最高責任者のステファノ・ドメニカリ氏が、俳優のブラッド・ピット主演のヒット作「F1／エフワン」の続編について含みを持たせた。2021年からフォーミュラ1・グループのCEOを務めるドメニカリ氏は、3日に米カリフォルニア州サンタモニカで行われたApple TVのプレスデーに登壇し、アップルのサービス部門上級副社長エディ・キューとのQ Aセッションに参加した。 【写真】大ヒットした「F1／エフ