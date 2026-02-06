資料 岡山市消防局は、異常な乾燥状態が続くなか、この冬に起きた火事の件数が昨冬の約2倍になったとして、注意を呼び掛けています。 広島地方気象台によりますと、2025年11月11日から2026年2月2日までの岡山市の降水量は20.5ミリで、平年の18％にとどまっています。また、2025年12月26日以降の降水はゼロとなっています。 岡山市消防局によりますと、この乾燥状態の影響で、市内では2025年12月から2026年1月に火災が63