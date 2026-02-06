昨年の関東大学リーグ2部で5位だった神奈川大学が、入部予定選手を発表した神奈川大学が2026年度の入部予定選手を発表した。神奈川大学は日本代表MF伊東純也（ヘンク）やDF佐々木翔（サンフレッチェ広島）らの出身大学として知られる。昨年の関東大学リーグ2部では5位だった。静岡の名門・静岡学園高校からは10番を背負った主将MF篠塚怜音とMF山縣優翔の2人が加入。GKにも埼玉・昌平高校の小野寺太郎、宮崎・日章学園高校の