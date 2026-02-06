５日、中国外交部の２０２６年新年レセプションであいさつする王毅氏。（北京＝新華社記者／劉彬）【新華社北京2月6日】中国外交部は5日、北京で2026年新年レセプションを開いた。各国の中国駐在大使や国際機関の代表者夫妻、中国の各部門代表など約500人が出席した。王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長が出席し、あいさつした。５日、中国外交部の２０２６年新年レセプションに出席した王毅氏。（北京＝新華社記者