ミュージシャンの野宮真貴（65）が6日までに自身のインスタグラムを更新。女優の小泉今日子、タレントのYOUとの3ショットを公開した。「ライブを存分に楽しんで、グッズを買って楽屋におじゃましたら、なんとYOUちゃんもいて『キャー！』っとなって三人で写真を撮りました」と投稿。4日の小泉のNHKホールでのライブでの出来事を明かし、3ショットなどをアップした。そして、「3月の私のビルボードライブにゲスト出演してく