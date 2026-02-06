9人組グループ・Snow Manが出演する6日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャル（後7：00）は、ゲストに伊藤英明を迎え、「東京それスノコレクション」第6弾を送る。【写真】ハイパーホッケーに参加する中島健人＆山田裕貴大型ファッションショー「TOKYO SoreSnow COLLECTION（東京それスノコレクション）」略して「TSC」の第6弾。2026ウィンターコレクションが開幕。今回の「TSC」に参加する