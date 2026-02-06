3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する各国・地域の出場登録選手が6日、発表された。キューバはロッテ、ソフトバンクでプレーしたアルフレド・デスパイネ選手（39）も代表に名を連ねた。デスパイネは2014年からロッテで3年間プレー後、ソフトバンクに移籍。NPB10年で通算878試合に出場し、打率・261、184本塁打、545打点を記録した。WBCは2009年大会から5大会連続出場となる。愛嬌たっぷ