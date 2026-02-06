6人組ダンス＆ボーカルグループ・LIL LEAGUEの4都市4公演を巡るホールツアー『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”』のファイナルが3日、東京・東京ガーデンシアターで開催された。デビュー3周年を迎えたLIL LEAGUEが約1年にわたる構想期間を経て、メンバー自ら構成・演出を手がけたツアーで、通常のライブに演劇的要素を融合させたステージにより、来場者を“Wonder Island”へと導く唯一無二のエンタテインメントが届