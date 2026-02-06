女優の藤原紀香（54）が6日までに自身のインスタグラムを更新。亡くなった父との写真を投稿し、父との思い出をつづった。藤原は5日のブログで舞台「忠臣蔵」公演期間中に父が死去していたことを明かした。藤原はインスタで「天に旅立った父は、絵に描いたような昭和の頑固おやじでした」と回想。大学生になっても門限は夜10時だったといい、「門限を少しでも過ぎようものなら、木刀を持って玄関の前で仁王立ち。口答えすると