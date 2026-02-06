総務省は6日、2025年の家計調査を発表しました。1世帯あたりの年間支出額でみるとギョーザは浜松市がラーメンは山形市が全国で1位となりました。この調査は、都道府県庁所在地と政令指定都市を対象に品目ごとに1世帯あたりの年間支出額を調べたものです。それによりますと、ギョーザは1位が3年連続で浜松市、2位宇都宮市、3位宮崎市でした。また、外食としてのラーメンは1位が4年連続で山形市、2位新潟市、3位は宇都宮市となりまし