マーモットの“謎行動”が、SNSで話題となっている。【映像】キス→ケンカする様子（実際の映像）2匹のマーモットが向かい合って、まるで“ケンカ”のように見えるが…急にスイッチが切れたようにケンカをやめてしまった。いったい、どうしたのか。実はこれ、ケンカではなく、安心しきった場所でしか見せない、マーモット特有の“模擬戦闘”だそう