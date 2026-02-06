ヒップホップグループ「梅田サイファー」のラッパーKZが6日、X（旧ツイッター）を更新。事故により「半月板損傷」と診断され、当面は活動を控えて治療に専念することを報告した。グループ公式サイトでは「KZにつきまして、2月3日（月）に事故により階段から転倒し、病院にて検査を受けました。その結果、医師より『半月板の損傷』との診断を受け、数カ月にわたる治療が必要であるとの判断に至りました」と発表。「医師との相談の結