世の中さまざまな記念日があるが、去る1月31日は、「1＝i（アイ）」「31（サイ）」で「愛妻家の日」だった。取材の帰り道、街中の花屋の店頭ポスターで知った。当日は不覚にも買いそびれ、「愛妻家失格」との叱責を受けたが、筆者は好んでプレゼントに花を選ぶ。▼定番は家族の誕生日や結婚記念日、母の日など。いずれも1000〜2000円ほどの慎ましやかなブーケだが、お菓子などのプレゼントを添えて贈っている。ベタではあるが鉄