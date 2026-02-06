去年、京都市中京区で面識のない男性をバールで殴って現金を奪おうとしたとして男女が逮捕されました。逮捕されたのはいずれも住居不定・無職の笠井洋次容疑者（３３）と大塚佳苗容疑者（３１）です。警察によりますと２人は去年８月、京都市中京区の路上で会社員の男性（３０代）の頭などをバールで十数回殴り、現金を奪おうとした疑いがもたれています。男性は腕を骨折するなどの重傷です。２人は事件直前に京都市内でバ