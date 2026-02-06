同居していた男性の遺体を和歌山県から岡山県に運んで遺棄した疑いで逮捕された男４人のうち２人が、男性側から現金をだまし取ったとして逮捕・起訴されていたことがわかりました。岡山市中区の建設作業員・田辺昌幸容疑者（５３）と住居不定・無職の西勝将容疑者（５２）ら男４人は２０２３年、当時同居していた仕事仲間の大上功一さん（当時４０）の遺体を、和歌山県白浜町から岡山市内のトランクルームまで車で運び、その後