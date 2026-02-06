大阪市内の不動産をめぐる地面師事件で、登記申請をしていた司法書士が何者かから秘匿性の高い通信アプリで依頼されて登記を書き換えていたことが分かりました。司法書士の松本稜平容疑者（３４）と電気通信会社の元代表・小鹿瑞樹容疑者（３３）は去年、大阪市北区にある不動産の所有者（８０代男性）になりすまし、不動産会社から売却代金４億１５００万円をだまし取ろうとした疑いで再逮捕されました。松本容疑者は本来の