◆米男子プロゴルフツアーフェニックス・オープン第１日（５日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）第１ラウンドは日没サスペンデッドになった。日本勢５人はホールアウトし、大会２勝の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、ボギーなしの３アンダー６８で回り、久常涼（ＳＢＳホールディングス）、平田憲聖（エレコム）とともにトップと５打差の暫定１３位につけた。金谷拓実（ＳＯＭＰＯ