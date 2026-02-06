◇NBAブルズ−ラプターズ（2026年2月5日スコシアバンク・アリーナ）NBAブルズの河村勇輝（24）は、5日（日本時間6日）の敵地ラプターズ戦で4戦連続途中出場。第2Q途中に味方も困惑するノールックバックビハインドパスで現地コメンテーター陣を含めて大熱狂させた。第1Qから終了間際にブザービーター3Pシュートを演出するなど4アシストを決めた。第2Qには現地を大熱狂させた。残り1分10秒には速攻から新加入のヤブセレ