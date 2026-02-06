ウクライナのドネツク州にある最前線の町バフムート近郊に設置されたスターリンクのシステム＝2023年3月/Lisi Niesner/Reuters/File（CNN）ウクライナ国防省は5日、ロシアがウクライナ国内で使用する米スペースXの衛星通信サービス「スターリンク」の端末は「遮断」され、ロシア軍の通信に支障が出ていると明らかにした。ウクライナのフェドロウ国防相によると、スターリンクを所有するスペースXはウクライナ側と協力して、認証済