新栄観光が運営する「天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル」(奈良県天理市)は2月19日、大浴場内の遠赤外線サウナをリニューアルオープンする。男性サウナ完成イメージ大浴場にある従来の「遠赤外線サウナ」が、オートロウリュウ＆オート熱波を備えた「大和サウナ(ヤマトサウナ)」に生まれ変わる。毎時間定刻になると、自動的にサウナストーンへ水をかけて蒸気を発生。さらにロウリュウ後は、天井備え付けのブロアから風