お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずる（45）が、5日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。飲食店で驚いた体験を語った。同番組では、ドキッとする異性のしぐさについてトークを展開。河井は「後輩とつい先日居酒屋に行った時に、20代前半ぐらいのアルバイトの女の子がいて」と切り出し、「お店を出る時に、僕にだけ聞こえるように“応援してます”」と言われたことを明か