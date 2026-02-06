物価高により国産パスタの価格が過去10年で20％以上も上昇する中、安価で高品質な「トルコ産パスタ」への注目が高まっている。日本のスパゲッティ輸入量においてトルコ産は2023年にイタリアを抜いて首位となり、店頭では大幅に安く販売される事例もみられている。国産パスタの価格が年々上昇物価高が長引く今、安くておいしい、ありがた食材への注目度が高まっている。5日、東京・渋谷区にある「CRAFT CHEESE MARKET」のランチタイ