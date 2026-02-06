やまやコミュニケーションズと福岡ソフトバンクホークスはこのほど、みずほPayPayドーム福岡の入場ゲート「6ゲート」に関するネーミングライツ契約を締結し、3月1日からの正式名称を「やまやめんたいこ 6ゲート」に決定した。「やまやめんたいこ6ゲート」(イメージ)同ゲートの誕生を記念し、みずほPayPayドーム福岡の外野後方エリアに設置している観戦シート「やまや めんたいこBOX」の観戦特典もリニューアル。やまやの辛子明太子