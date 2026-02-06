芝浦工業大学は1月29日、同学の桑原央明准教授らが、ロボットハンドで「つかむ」と「知る」を同時に行う非破壊検査技術「InSIGHT Grip」を開発したことを発表した。ロボットアームの先端に装着した「InSIGHT Grip」のプロトタイプ農産物の熟度判定や工業製品の劣化診断では、対象を壊さずに調べる非破壊検査の需要が高まっている。しかし現在主流のレーザーや音響を用いた検査手法では、装置が大型かつ高価になる傾向があり、作業