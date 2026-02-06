インターリンクは1月29日、「セキュリティ対策実態調査」の結果を発表した。同調査は2025年10月1日〜31日、同社会員506名を対象に、インターネットで実施した。現在利用しているセキュリティ対策ソフト現在利用しているセキュリティ対策ソフトを尋ねたところ、「Windows Defender」(34%)が最も多く、「ESET」(16%)、「Mac標準」(14%)が続いた。年間の利用料金は、「無料」が45%で最も多かったが、次いで「6,001円以上」(23%)と高価