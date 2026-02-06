【東京エディション銀座】Sophie’s Strawberry Afternoon TeaSophie’s Strawberry Afternoon Tea「東京エディション銀座」14階にあるモダンブラッスリーをコンセプトにしたレストラン 「Sophie at EDITION（ソフィー アット エディション）」では、甘く芳醇な香りに包まれるイチゴ尽くしの「Sophie’s Strawberry Afternoon Tea（ソフィーズ ストロベリー アフタヌーンティー）」を提供中です。スイーツイメージ薔薇がほのかに