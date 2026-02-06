【モデルプレス＝2026/02/06】お笑いコンビ・かが屋の賀屋壮也が2月4日、自身のInstagramを更新。3日に放送されたTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）での田村真子アナウンサー達のオフショットを多数公開し、話題となっている。【写真】新婚のTBS人気アナ「まるでプリンセス」印象ガラリなアイドル姿◆田村真子アナ、アイドル風の衣装姿披露加賀は「＃ラヴィット ! 皆さんの写真の続き！」とつづり、写真を多数投稿。