【モデルプレス＝2026/02/06】THE RAMPAGEの藤原樹が2月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。恵比寿駅での自撮りショットを公開し、注目を集めている。【写真】28歳LDH人気イケメン「オーラ凄い」恵比寿駅ホームに降臨◆藤原樹、電車移動中に自分のポスターと遭遇藤原は「恵比寿駅にいた」とコメントを添え、黒のキャップにフードをかぶり、サングラスを合わせたスタイルで駅構内にいる姿を投稿。背後には藤原がブランドアン