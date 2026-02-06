「KCON JAPAN 2026」に、グローバルで活躍するアーティストが集結する。5月8日（金）から10日（日）までの3日間、千葉県に位置する幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2026」のアーティストラインナップ第2弾が発表された。【写真】 K-POP第5世代“ビジュアルクイーン”は誰？今回発表されたアーティストは、EVNNE、Hearts2Hearts、IS:SUE、izna、KickFlip、KIM JAE HWAN、KISS OF LIFE、ME:I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmonyの計11