SUPER JUNIOR・シンドンの激変したビジュアルに、ファンが沸いている。2月4日、シンドンは自身のインスタグラムを更新。【写真】37kg減量で激変したシンドン「海を見て、たくさん歩いて、しっかり食べた。ユーチューバーとして行ってきた」と投稿し、複数の写真を公開した。公開された写真には、アメリカ・カリフォルニア州オレンジ郡アーバイン近郊の海で過ごした様子が収められている。青空とヤシの木を背に、サングラス姿で撮影