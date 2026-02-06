ENHYPENのソンフンが、オリンピックの聖火ランナーとして歴史的な瞬間を刻んだ。ソンフンは、2月5日（現地時間）にイタリア・ミラノで開催された「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」の聖火リレーランナーとして、平和と調和のメッセージを力強く届けた。【話題】ソンフン、五輪参加の韓国選手の健闘祈願元フィギュアスケート選手という経歴を持つソンフンは、所属事務所BELIFT LABを通じて「選手時代に夢見ていたオリンピ