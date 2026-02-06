東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の6日の天気をお伝えします。午前6時50分、福岡市の気温は8.9℃で、手袋がいらない朝です。6日も暖かさが続きます。最高気温は14℃前後で、この時期としては高い状態が続きそうです。朝は雲が広がりますが、昼すぎになると広い範囲で青空が戻ってきて、日差しが届く時間帯がありそうです。夜になるとまた雲が広がり始めて、週末は天気が下り坂になる見通しです。土曜