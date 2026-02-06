３日、重慶東駅のガラス屋根を点検する作業員。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶2月6日】中国重慶市南岸区にある西部地域最大の高速鉄道ターミナル、重慶東駅は2日、春節（旧正月）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」に入った。昨年6月に開業した同駅にとって初の春運となる。中国鉄路成都局集団重慶住宅建設・アパート部門の保守作業員は、巨大な駅の安全を守る重要な役割を担っている。３日、互い