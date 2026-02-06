2024年に広島市の80代夫婦宅から現金計約2600万円を奪い放火したとして、強盗殺人未遂罪などに問われた野村証券元社員の男（30）は6日、広島地裁で開かれた初公判で「殺害しようとはしていない」と強盗殺人未遂罪を否認した。