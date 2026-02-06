【ロンドン共同】ノルウェーの捜査当局は5日、ノルウェーのノーベル委員会の委員長を2009〜15年に務めたヤーグラン元首相について、汚職の疑いがあるとして捜査を始めたと発表した。少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した米富豪エプスタイン氏に関し、米司法省が今年1月末に開示した新たな資料に基づくとしている。捜査当局は、ヤーグラン氏が自身の立場に関連して贈り物などを受け取ったかどうかを調べると表明した。捜査