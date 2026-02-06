山梨・富士吉田市は、毎年約20万人が訪れる「新倉山浅間公園」の桜まつりを2026年は中止すると発表した。富士山と五重塔を一望できる絶景が人気を博す一方で、観光客による住宅への無断立ち入りやゴミのポイ捨て、柵を乗り越えての危険な写真撮影などの迷惑行為が相次いでおり、地域の生活が脅かされている。増えすぎた観光客、迷惑行為が横行桜まつりは富士山と桜、五重塔が一望できる絶景スポットで毎年春に行われていた。しかし