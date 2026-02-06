阪神の掛布雅之OB会長（70）が6日、沖縄・宜野座キャンプを訪問し、OB会からの陣中見舞いを行った。村上頌樹選手会長が代表で受け取った。掛布氏は藤川球児監督や選手を前に「新しい歴史を作ってください」と激励した。