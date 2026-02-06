栃木県立高校の男子生徒が暴行を受ける動画がＳＮＳ上で拡散された問題で、県警は暴行を加えたとして、別の男子生徒を傷害容疑で宇都宮地検に書類送検した。５日付。捜査関係者によると、書類送検された男子生徒は昨年１２月１９日、高校のトイレ内で男子生徒に殴る蹴るなどの暴行を加え、けがをさせた疑い。動画は１月４日以降にネット上で拡散した。県警が動画に映っていた男子生徒に事情を聞いたところ、加害行為を認めた