アメリカ・ホワイトハウスの報道官は5日、イランの核開発をめぐるアメリカとイランの高官協議を前に「トランプ大統領は外交以外にも多くの選択肢を持っている」と述べ、イラン政府に合意を迫った。レビット報道官：核能力を無くすことは大統領が明確に主張してきたことであり、合意が成立するかどうかを見極めたいと考えている。交渉が行われる中、イラン政権に対し、大統領には外交以外にも多くの選択肢があることを改めて強調す