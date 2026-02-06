衆議院選挙の期日前投票を行っている三重県熊野市の会場で5日、投票に来た有権者に投票用紙を二重に交付しました。熊野市役所で行われてる期日前投票の会場で5日、1月31日以前に衆議院選挙の小選挙区と比例代表の投票を済ませ、2月1日から始まった最高裁判所裁判官国民審査の投票に来た有権者1名に、誤って小選挙区と比例代表の投票用紙を交付しました。期日前投票会場の事務従事者は、投票用紙を交付後、投票済みのチェックを入れ