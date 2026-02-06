新潟県では、８日は大雪による交通障害に注意・警戒してください。新潟地方気象台によりますと、８日は冬型の気圧配置が強まり、北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３９℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。新潟県では、８日は山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。予想よりも寒気が強まった場合や、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。◆雪の予想