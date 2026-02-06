三重県四日市市は、一般会計の総額が約1500億円と、過去最大となる新年度の当初予算案を5日発表しました。去年9月に市内で発生した記録的な豪雨被害を受けて、新年度予算案にはSNSの活用により、いち早く状況把握が可能なシステムの導入などに約3000万円、市民や事業者を対象に止水板の設置や購入に必要な経費の一部を補助する費用として約790万円が計上されました。浸水被害にあった地下駐車場については、今後取得の手続きが完了