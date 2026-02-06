3月開催されるF1日本グランプリに向けて、観客の受け入れ態勢や渋滞対策などについて話し合う会議が5日、三重県鈴鹿市で行われました。去年のF1日本グランプリには、2009年以降で最多となる約26万人が来場し、この内、8万人が外国からの来場者でした。今年は、ホンダがF1に復帰することなどから、さらに来場者が増えると予想されています。5日の会議には、国や県、関連企業などの関係者が出席し、今年のF1グランプリに向けた受け入