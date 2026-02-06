1月に行われた三重県多気町の町長選挙で無投票で初当選した元副町長の筒井尚之さんが5日に初登庁し、職員らに「未来につなぐまちづくりを」と呼びかけました。筒井新町長は現在66歳。1980年に旧・多気町に入庁し、退職後、2022年からは副町長を務めていました。午前9時頃に登庁した筒井新町長は、職員から花束を受け取ると拍手で出迎えた職員らに「一緒に仕事ができることを楽しみにしています」と笑顔を見せていました。このあと