言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、癒やしのひとときや家庭の安全に関わる言葉などをピックアップしました。空欄の前後をよく見て、リズムよく2文字を当てはめてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ま□□え□□わなど□□っくヒント：リラックス効果のある「香り」の名前が含まれています答えを見る↓↓↓↓↓正解：あろ