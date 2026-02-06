気象庁によりますと、関東甲信地方は、おおむね晴れとなっています。 5日（木）～10日（火）の雪雨シミュレーション ６日は、晴れや曇りで、雪や雨の降る所があるでしょう。伊豆諸島では、雨や雷雨となる所がある見込みです。 ７日は、冬型の気圧配置が続きますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため、曇りや晴れで、雪や雨の降る所があるでしょう。 関東地方と伊豆諸島の海上では、６日から７日