サンリオキャラクターズを題材にした「サンリオキャラクターズ まるまるゆきだるま」と「サンリオキャラクターズ miniminiトランクチャーム」が、1月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで販売中だ。【写真】けろけろけろっぴやポムポムプリンも！ゆきだるまのラインナップ■キュートな新作2種類が登場今回ベネリックより発売されたのは、キュートなサンリオキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品。「サン