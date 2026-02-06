5月8日（金）〜5月10日（日）までの3日間、千葉の幕張メッセで開催される世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」に参加する第2弾アーティストが発表された。【写真】&TEAMやJO1ら第1弾アーティストもチェック！■第1弾アーティストもおさらい今回本イベントへの参加が発表されたのは、EVNNE、Heart2Hearts、IS：SUE、izna、KickFlip、KIM JAE HWAN、KISS OF LIFE、ME：I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmonyの